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Galatasaray'da, Anyalyaspor maçında kalede Carrasso yer alacak

Ligde Sivasspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine kaleye Carrasso'nun görev alacağı öğrenildi.

06 Şubat 2018 Salı 14:50
Galatasaray'da, Anyalyaspor maçında kalede Carrasso yer alacak

Galatasaray'da, Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Muslera'nın yerine, Antalya maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu oldu.

ERAY YOK, CARRASSO VAR!

Teknik direktör Fatih Terim'in, Atiker Konyaspor ile yapılan kupa maçında hatalı goller yiyen ve büyük eleştiri alan Eray İşçan'ın yerine bu kez Fransız file bekçisi Carrasso'yu deneyeceği öğrenildi. Sezon başında transfer edilen Carrasso sadece 1 Türkiye Kupası maçında forma giyebilmişti.

Konyaspor ile perşembe günü oynanacak kupa maçında kaleyi Fransız file bekçisine vermeyi düşündüğü, bunun Carrasso'nun son durumunu görme açısından adeta bir test maçı olacağı öğrenildi.

PERFORMANSINI BEĞENİRSE KALE ONUN

Terim ve ekibi, Carrasso'nun son performansından memnun kalırsa, ligdeki Antalyaspor karşılaşmasında da şans tecrübeli kaleciden yana olacak. Yani sarı-kırmızılı teknik heyet, kararını daha sonra belirleyecek.

Kaynak:Aspor

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:50
  1. Galatasaray
  2. Cedric Carrasso
  3. Carrasco
  4. antalyaspor

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