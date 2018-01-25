Galatasaray'da 7 milyon dolarlık operasyon!

Sıcak para sorununu çözmek adına ilk olarak sarı kırmızılı taraftarları, GS Store mağazalarından alışveriş yapmaya davet eden Mustafa Cengiz'in bu çağrısı destek buldu.

Sıcak para sıkıntısını Galatasaray'ı borçlandırmadan çözmek adına uğraşan Başkan Cengiz ve Abdürrahim Albayrak, başka bir proje ile daha taraftarın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu projenin çıkış noktası ve ana hatları şöyle: Türk Telekom Stadyumu'ndaki son durumu inceleyen Cengiz ve Albayrak, 192 adet locanın tam 70 tanesinin henüz satılmadığını belirledi. Buradan hareket eden ikili, bir an önce bu locaların satışı adına çağrı yapılmasını kararlaştırdı.

Sezonluk fiyatı 40-100 bin dolar arasında değişen bu boş localar, konumuna göre ve 8-12 kişişik kapasitesine göre fiyatlandırılıyor. Mustafa Cengiz ve Albayrak, bu locaların satışı için öncelikle Galatasaraylı iş adamları, önde gelen isimler ve kulüp üyeleri ile görüşecek. Hedef, kısa vadede bu loca satışı ile Galatasaray'ın kasasına en az 7 milyon dolarlık kaynağı koyabilmek. Bu projeye bağlı olarak geliştirilen bir başka düşünce ise mevcut localarla ilgili oldu.

Sarı kırmızılılar, şu anda sezonluk locası olan Galatasaraylılar ile görüşüp kulübe bu kritik günlerde destek istemeyi de kararlaştırdı. Bu isimlere, localarının sürelerini 2-3 yıl uzatmaları önerilecek ve bu yolla da ayrı bir kaynak sağlanacak.

Tüm bu çağrılara olumlu karşılık verenlere sarı kırmızılı kulüp ciddi bir jest yapacak. Localalarla ilgili olarak proje geliştirilirken, "Bu fedakarlığı yapıp loca satan, alan ya da locasının süresini uzatanları biz de kulüp üyesi yaparak karşılık verelim" görüşü gündeme getirildi. Başkan Cengiz, Galatasaraylıları teşvik adına bu jestin çok anlamlı ve değerli olacağını belirterek destek verdi.

ALBAYRAK NE DEMİŞTİ?

"Türk Telekom Stadı'nda 70'in üzerinde boş loca var. Bunlarla ilgili bir kampanya yapacağız. Buradan önemli bir gelir elde edebiliriz. Uzun süreli loca alanı üye de yapabiliriz. Ben de locamı 5 yıl daha uzatacağım ve 2 milyon liraya yakın ödeme yapacağım"