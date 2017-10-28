Galatasaray'da 5 yolcu

Yaz ayı transfer sezonunda 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, 9 oyuncuyla yollarını ayırırken sarı kırmızılı kulübün devre arasında 5 isimle daha vedalaşacağı iddia edildi.

Yıllık maaş maliyeti olarak kulübe büyük bir külfet getiren 5 futbolcu Ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanırken, Galatasaray’ın Donk, Nigel de Jong, Emrah Başsan, Koray Günter ve Tarık Çamdal’a teşekkür etmesi halinde en az 3,5 milyon Euro tasarruf edeceği belirtildi. Östersunds maçında 4 dakika görev alan Emrah Başsan dışında forma yüzü göremeyen tecrübeli futbolcular kendilerine takım aramaya devam ederken, devre arasında Donk’un Süper Lig ekiplerinden biriyle anlaşacağı ifade edildi.

İşte Galatasaray’dan gönderilecek futbolcuların yıllık maliyetleri…

Ryan Donk: 1,5 milyon Euro

Nigel de Jong: 2,5 milyon Euro

Koray Günter: 1 milyon Euro

Tarık Çamdal: 1,5 milyon Euro

Emrah Başsan: 500 bin euro