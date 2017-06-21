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Galatasaray'a veda ediyor! Tudor biletini kesti

Galatasaray, Nigel De Jong ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 16:31
Galatasaray'a veda ediyor! Tudor biletini kesti

Galatasaray'da Nigel De Jong ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Igor Tudor, Hollandalı oyuncunun gelecek sezon planları arasında yer almadığını yönetime iletti.

Sarı-kırmızılılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Jong'a Feyenoord başta olmak üzere Hollanda Ligi'nden sözlü olarak tekliflerin olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray yönetimi, kulübe resmi bir teklif gelmesi halinde De Jong'un transferine onay verme kararı aldı.

Geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan De Jong, 18 lig, 6 kupa maçında forma giyip 1 gol kaydetmişti. Deneyimli oyuncu bu karşılaşmalarda 6 sarı, 1 kırmızı kart görmüştü.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:31
  1. Galatasaray
  2. Nigel De Jong
  3. Igor Tudor
  4. Hollanda
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