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Galatasaray'a transfer şoku! Soruşturma başlatıldı...

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in yaptığı transferler için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:57
Galatasaray'a transfer şoku! Soruşturma başlatıldı...

Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek'in yaptığı transferler için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. 
 
Ndiaye'nin maliyetinin 7.5 milyon eurodan daha fazla olduğu ve 12 milyon euroyu bulduğu iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mustafa Cengiz yönetimi bu transferle birlikte diğer futbolcular için de düğmeye bastı. 
 
ÖZBEK CEK DEFTERİYLE GİTTİ 
Cengiz'in inceleme talimatının ardından öncelikle Ndiaye transferi için soruşturma başlatıldı. Yöneticiler kulüpte profesyonel olarak çalışan kişüerle görüşerek, transferin nasıl gerçekleştiğini sordu. Çalışanlar'm, "Bu transferle ügili bizim bilgimiz yok. Başkan Dursun Özbek, çek defterini alarak bizzat Ankara'ya gitti ve anlaşmaları yapıp geldi. Bize de herhangi bir bilgi verilmedi" dediler. 
 
SIRADA 9 FUTBOLCU DAHA VAR 
Bunun üzerine inceleme genişletildi. Cengiz, San-Kırmızılı takımın bu sezon Ndiaye dışında kadrosuna kattığı Gomis, Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Feghouli, Dernayer, Latovlevici ve Carrasso için de çok geniş kapsamlı bir inceleme yapılmasını ve her futbolcu için ayn ayrı dosya tutulmasım istedi. Eğer transferlerde suistimal çıkarsa, kanunu işlem yapılacak. 

Kaynak:Star

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:57
  1. Galatasaray
  2. transfer soruşturma
  3. mustafa cengiz
  4. Dursun Özbek

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