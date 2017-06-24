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Galatasaray'a transfer müjdesi! Seve seve gelirim

Yeni sezon öncesi transfer atağına kalkan Galatasaray, ön liberosunu İtalya’da buldu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 14:42
Galatasaray'a transfer müjdesi! Seve seve gelirim

Roma forması giyen William Vainqueur’la masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, 28 yaşındaki oyuncudan “Seve seve gelirim” cevabını aldı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Teknik direktör Igor Tudor’un takımda istemediği Nigel de Jong’un yerine yeni bir ön libero arayan G.Saray yönetimi, Roma’dan William Vainqueur’ı gözüne kestirdi.

Imbula ve Kucka’yı pahalı bulan idareciler, geçen sezonu Marsilya’da kiralık geçiren Haiti asıllı Fransız oyuncuyu kadroya katmak için kolları sıvadı.

Orta sahayı güçlendirmek için kaptan Selçuk İnan’ın yanına monte etmeyi planladığı 28 yaşındaki ön liberoyla temasa geçen Özbek yönetiminin, oyuncudan da olumlu cevap aldığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın ilk teklifine ‘Varım’ dediği öğrenilen Vainqueur’ın, “Kulübümle anlaşırsanız, seve seve gelirim” yanıtıyla masadan kalktığı bildirildi.

Deneyimli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılı kurmaylar, teknik direktör Igor Tudor’un da onay verdiği Vainqueur’ı kadroya katmak için Roma’yla pazarlıklara başladı.

İtalyan kulübüyle önümüzdeki sezon sözleşmesinin bitmesini koz olarak kullanmayı planlayan yöneticilerin, istenilen 5 milyon Euro’luk bonservis bedelini en az yarı yarıya indirmeye çalışacakları ve anlaşma sağlanması halinde oyuncuyu hazırlık kampına yetiştirecekleri ifade edildi.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 14:42
  1. Galatasaray
  2. William Vainqueur
  3. Igor Tudor
  4. Nigel de Jong
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