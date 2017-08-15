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Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif açıklandı

Galatasaray'ın Karabükspor'dan Yevhen Seleznyov'u transfer etmek istediği açıklandı.

15 Ağustos 2017 Salı 16:46
Galatasaray'a sürpriz golcü! Teklif açıklandı

Kırmızı mavili ekibin teknik direktörü Erkan Sözeri, NTV Radyo'da ''Anadolu'da Futbol'' programında son durumu aktardı.

Seleznyov'un Galatasaray'da oynamak istediği söyleyen Erkan Sözeri şu şekilde konuştu...

GALATASARAY'IN İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

"Seleznyov ile ilgili haberleri medyadan duyuyoruz, kafası karışık. Galatasaray'ın ilgilendiğini bize söyledi, önceden de söylemişti. 3-4 tane de teklif varmış. Kafası rahat olduğunda özellikle 8 Eylül'ü geçtikten sonra kafasını buraya verecektir. Tek bir gerçek var o da aklı karışık. Galatasaray'ın ciddi bir teklifi yok, duyum var. Bunu bize söyleyen oyuncu. Sanırım böyle bir şey var ki bize oraya gitmek istediğini söylüyor. 8 Eylül'e kadar durumuna bakacağız, kalırsa ondan faydalanacağız. Bu transfer olursa biz de yerine hamle yaparız"

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:46
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