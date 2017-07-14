''Galatasaray'a ruh gerekiyor''

Avrupa Ligi gruplarının 14 Eylül'de başlayacağını söyleyen Mehmet Demirkol, "2 ay öncesinde ön eleme olmaz. Bizim takımlarımız seviyesinden konuşuyorum. Galatasaray'ın bu sezonu hiç kapamaması lazım. Bunun değişmesi lazım. UEFA'nın bunun üzerine çalışması lazım. Tudor haklı; takım hazır değil. Ama Galatasaray plajdan gelse bu takıma karşı 5 pozisyon bulur. Galatasaray hiç antrenman yapmadan bu maça çıkarsa 5 pozisyon bulur. Normali budur. Maçta Galatasaray'ın yarım pozisyonu var. Oyuncu kalitesi bunun fazlasını gerektirir. Neden kaynaklanıyor. Çok net bir durum var. Tudor, takımın yapısıyla ilgili çok ciddi endişeleri var ve bunu geliştirmek istiyor. Bu takıntı seviyesine gelmiş durumda." dedi.

"BURADA RUH DA GEREKİYOR"

"Hazır olmayan takımını sadece taktik disiplinle maç kazanamayacağını savunan Mehmet Demirkol şöyle konuştu, "Sen kaliteli bir takımsın, dolayısıyla deplasmanda atacağın bir gol çok şey ifade eder. Burada ruh da gerekir. Hem kendi oyuncularını yükseltmek hem de rakibi korkutmak açısından. Ne olursa olsun oyuncu kalitesi düşük olursa olsun, Östersunds'lu oyuncular karşılarında Gomis'i gördüler. Gomis'le karşı karşıya kalmış bir takım endişelenir. Bu endişeleri 1. dakikadan itibaren endişelenmesi gerekir. Tudor bunları yapmıyor. Tudor takımın yapısına kafayı takmış durumda. Onu yapabilmek için çok huzurlu bir takım olması lazım. Galatasaray'da sallanan 10 demoklesin kılıcı var. Sneijder kılıcı var, başkanın durumu var. Var oğlu var... İşin ruhunun psikolojini ön plana çıkarmak lazımdı. Galatasaray gibi takımlar biraz da böyle kazanırlar.

"GALATASARAY'IN MERKEZ ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ BÖYLE OLMAZ"

Galatasaray, böyle bir durumda 2-0 kaybedebilir; ama 5-6 pozisyon yakalayarak kaybeder. 5-6 pozisyon bularak kaybeder. Pozisyon bulamazsa burada ciddi problem vardır. Ortasahanın değişmesi lazım. Selçuk hayranıyım ama en azından Selçuk'un rekabete sokulması gerekir. Selçuk, rekabet etmeden forma teslim edilecek formda, psikolojisinde ve futbol ayarında değil maalesef... Tolga'yı falan hiç tartışmıyorum. Galatasaray'ın merkez orta saha üçlüsü böyle olamaz, bu formda olamaz. Bu seviyedeki karşılaşmalar bunu gerektirir."

Kaynak:Ntvspor