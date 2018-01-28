Galatasaray'a o oyuncudan kötü haber!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemine Leicester City'nin santrforu Ahmed Musa'yı almıştı.



Ne var ki Nijeryalı santrforla ilgilendiği iddia edilen Sarı Kırmızılı yönetime oyuncudan kötü haber geldi.



Sky Sports'un okuyucularıyla paylaştığı habere göre Leicester'ın golcüsü, 1,5 yıl önce 19,5 milyon eurokarşılığında transfer edildiği eski kulübü CSKA Moskova'ya kiralanacak.



2016 yazında geldiği Premier Lig kulübünde şimdiye dek yalnızca 6 gol kaydedebilen ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Musa'nın önümüzdeki günlerde Moskova'da sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.