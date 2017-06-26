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Galatasaray'a müjde! Kulübü ayrılığını doğruladı

Bafetimbi Gomis, adım adım Galatasaray'a transfer oluyor. Galatasaray'ın transferini bitirmesi beklenen Fransız golcü için Marsilya kulübünden resmi açıklama geldi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:30
Galatasaray'a müjde! Kulübü ayrılığını doğruladı

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, yaptığı açıklamada Gomis'in önümüzdeki sezon Marsilya'da olmayacağını resmen açıkladı. Eyraud, ''Gomis önümüzdeki sezon Marsilya'da olmayacak. İyi bir çocuk, kariyerinde başarılar'' şeklinde konuştu.

Marsilya, forvet pozisyonu için geçtiğimiz günlerde Monaco'dan Valere Germain'i transfer etmişti.

Öte yandan L'Équipe'nin geçtiğimiz günlerde servis ettiği habere göre, Galatasaray taraftarı beklediği "Büyük kalibreli" golcüsüne kavuştu. Cumartesi günü Galatasaray'a 3 yıllık imza atan Gomis, Salı ya da Çarşamba günü de İstanbul'a gelecek.

Sarı-kırmızılılar ile anlaşmadan önceliğini Marsilya'ya veren Gomis'in Galatasaray ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde de resmiyete döküleceği bildirildi.

Swansea ile kıran kırana bonservis pazarlığına giren Galatasaray'ın 2.5 milyon euroluk bonservis karşılığında son noktayı koyduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro alması beklenen 31 yaşındaki futbolcuya maç başına 5 bin Euro ödemesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:30
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