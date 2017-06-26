Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi

Teknik direktör Igor Tudor'un takımda görmeyi çok istediği Imbula için Galatasaray'a güzel haber geldi.



Stoke City'nin hocası Mark Hughes, Imbula'nın yanı sıra Joselu ve Wollschied'ın gönderilmesini istedi. İngiliz kulübünün başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili bu kararı Sarı-Kırmızılılar'ı tekrar atağa kaldırdı.



GALATASARAY KİRALIK İSTİYOR



Fanatik'in haberine göre, Cim Bom, bonservisi 15 milyon Euro'nun üzerinde olan 1.86 boyundaki Fransız önliberoyu kiralık olarak takıma kazandırmak istiyor.



Eşi daha önce 5 sene İstanbul'da yaşadığı için Galatasaray'ın teklifine sıcak bakan Imbula, kulüpler bazındaki sıkıntıların çözülmesini bekliyordu.