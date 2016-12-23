Cloudflare

Galatasaray'a kötü haber! 'Satmayacağız...'

Gençlerbirliği başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ahmet Çalık için konuştu ve İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray'a kötü haber! 'Satmayacağız...'
Eklenme: 23 Aralık 2016, 15:44
Bu haber 2.154 kez okundu

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, transferleri gündeme gelen kaptan Ahmet Çalık ve sağ bek Ahmet Oğuz'u şimdilik satmayı düşünmediklerini belirterek, "Ahmetlerimiz bize lazım." dedi.

İlhan Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz'un transferlerine ilişkin Haberlerin yer aldığını belirtti. Cavcav, "Ahmetlerimiz ile ilgili bazı gazetelerde dedikodular okuyorum ama ne Ahmet Çalık'ı ne de Ahmet Oğuz'u şu an satmayı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlerbirliği'nin Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi gittiğini, bunun da kendisi ve camiayı mutlu ettiğini dile getiren Cavcav, "Takımımız ligde halen iddialı durumda. Bu iddianın devam etmesi için de Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz'un takımımızda kalması daha doğru olacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-" İrfan Can bizim evladımız"

İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda ise Medipol Başakşehir ile prensipte anlaştıklarını belirterek, "Bu kararın kendisi için de kulübümüz için de Başakşehir camiası için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Çalık ve Ahmet Oğuz gibi İrfan Can Kahveci'nin de kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetiştiğini hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"İrfan Can bizim altyapımızda yetiştirdiğimiz değerli bir evladımız. İrfan Can, futboluyla her zaman altyapımızın gururu oldu. Başakşehir ve sonrasında da bu böyle olacak. Burası onun yuvası. Beştepe'de çok sayıda çocuğumuzun gözü A takımda, hepsi yükselmek istiyor, bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek."

 
EtiketlerGençlerbirliği HaberleriGençlerbirliği
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda?

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Samsunspor, bugün sahasında Göztepe'yi konuk edecek

Shanghai SING transfer işini iyice abarttı!Shanghai SING transfer işini iyice abarttı!

Geçtiğimiz yaz Zenit'ten Hulk'u 55.8 milyon Euro'ya transfer eden Shanghai…

Adana Demirspor Sivasspor ile mücadele edecek!Adana Demirspor Sivasspor ile mücadele edecek!

Adana Demirspor bugün deplasmanda Sivasspor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat…

'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..'Şehitlere Saygı Maçı' sonrası Erdoğan'ın isteği..

Kulüpler Birliği Vakfı ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Şehitlere Saygı"…

Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i sahada ezdi!Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i sahada ezdi!

Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i 86-84 yenerek galibiyet serisini 3'e…

CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor!CSKA Moskova liderliğini sürdürüyor!

THY Avrupa Ligi'nde Rus takımı CSKA Moskova, 14 maçta elde…

Milan'dan 'Süper' zaferMilan'dan 'Süper' zafer

İtalya Süper Kupa'da Milan, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1…

Crystal Palace'ta Sam Allardyce dönemiCrystal Palace'ta Sam Allardyce dönemi

Crystal Palace teknik direktörlük görevine, rüşvet skandalı sonrası İngiltere Milli…

Rakitsky an meselesiRakitsky an meselesi

Babel'le el sıkışan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in 27 yaşındaki…