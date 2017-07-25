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Galatasaray'a transferde kötü haber geldi

Galatasaray'ın transfer etmeye çalıştığı Giannelli Imbula'ya, Ligue 1'in son şampiyonu Monaco da talip oldu.

25 Temmuz 2017 Salı 08:16
Galatasaray'a transferde kötü haber geldi

Orta saha transferi için sportif direktör Cenk Ergün ile birlikte yurt dışında bulunan Dursun Özbek; Imbula, Fernando ve Denayer gibi yıldızları kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu.

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'a Imbula transferinde dev bir rakip çıktı.

Bakayoko'yu Chelsea'ye satan Monaco, Bakayoko'nun yerini doldurmak için Imbula'yı transfer etmek istediği ve bunun için Stoke City'le iletişime geçtiği öğrenildi.

Porto'dan Stoke City'ye 25 milyon Euro'ya transfer olan Imbula, geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giydi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:16
  1. Galatasaray
  2. Cenk Ergün
  3. Denayer
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