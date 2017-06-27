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Galatasaray'a Juventuslu yıldız

Transfer çalışmalarını hız veren ve orta sahaya bir transfer yapması beklenen Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

27 Haziran 2017 Salı 09:47
Galatasaray'a Juventuslu yıldız

Galatasaray'ın, Juventus'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Mario Lemina'ya talip olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın, Juventus'un bonservisi için 20 milyon euro istediği 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak üzere çalışmalarda bulunduğu belirtildi.

Nigel de Jong ile yollarını ayırmayı planlayan ve daha dinamik bir orta sahası arayan Galatasaray, uzun süredir Marsilya'dan William Vainqueur ve Stoke City'den Imbula'nın transferi için girişimlerde bulunuyordu.

RAKİP WATFORD

Lemina'nın İngiltere'den de birçok kulübe önerildiği, Watford'un oyuncuyu transfer etmeyi düşündükleri, ancak henüz Juventus'a geri dönüş yapmadıkları ifade edildi.

Juventus'un geçen sezon başında 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'dan kadrosuna kattığı Lemina, rotasyonda şans bulduğu Juventus'ta 29 maçta 1226 dakika oynadı ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. (Sporx)

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 09:47
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