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Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber!

Ara transfer döneminde şu ana kadar hiçbir futbolcuya imza attıramayan Galatasaray'a Andre Ayew transferinde rakip çıktı

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber!

Ara transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen fakat şu ana kadar hiçbir futbolcuya imza attıramayan Galatasaray'ın West Ham United'ın yıldızı Andre Ayew ile ilgilendiği iddia ediliyordu.

İngiliz basınında yayım yapan The Sun'ın okurlarıyla paylaştığı habere göre Ganalı sol kanat oyuncusu için eski kulübü Swansea City de devreye girdi.

Haberde West Ham'ın 2016 yazında 20,5 milyon sterlin karşılığında aldığı Ayew için Swansea'nin 18 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Ayew, bu sezon 24 maça çıktığı West Ham formasıyla 6 gol, 3 asist kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:20
  1. Andre Ayew
  2. Galatasaray
  3. West Ham United
  4. Swansea City
  5. ingiltere
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