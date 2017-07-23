Galatasaray'a gönderme ''bir dönem çilek meşhurdu''

Atiker Konyaspor'un orta saha oyuncusu Ömer Ali Şahiner, "Bir dönem çilek meşhurdu, şimdi 'uçaklar indi uçaklar kalktı' ama önemli olan takım içindeki genç ve mevcut oyuncuları değerlendirebilmektir." dedi.

Yeşil-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde, AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Ali, "Atiker Konyaspor'da yıldız oyuncu yok." algısının yanlış olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uçaklar inip kalkıyor, yabancı oyuncular geliyor ama baktığımız zaman birçok kulübümüz UEFA tarafından denetleniyor ve borç batağında. Oyuncu satmadan bir şey yapamıyorlar. Konyaspor ise maddi anlamda hiçbir sıkıntısı olmayan aynı zamanda da büyüyen bir kulüp. Yönetimin büyük bir başarısı var. Uçaklar inip-kalkıyor ama önemli olan takım içindeki genç ve mevcut oyuncuları değerlendirebilmektir. Onları piyasaya çıkarıp en yüksek verimi alabilmektir."

Atiker Konyaspor'un oyuncularının potansiyelini en üst düzeyde kullanabildiğinin altını çizen 25 yaşındaki futbolcu, "Biz bunu başardık, kulübümüz de her anlamda kazandı. Konyaspor'un ve biz futbolcuların yıldızı parladı. İnşallah tüm kulüplerimize örnek oluruz. Türk futbolunun en önemli sorunu bu gel-gitler." ifadelerini kullandı.

"Sahadaki en büyük yıldızımız taraftarımız"

Atiker Konyaspor'un büyük bir taraftar gücüne sahip olduğunu savunan Ömer Ali, şöyle devam etti:

"Konyaspor'un kadrosunda önemli isimler, yıldızlar yok diye herkes konuşuyordu. Arkamıza taraftarımızı aldık, sahadaki en büyük yıldızımız taraftarımız oldu. Bize büyük destek oldular. Farklı skorla yenildiğimiz maçlarda bile bizi bağırlarına bastılar. Başarılı sonuçlar da gelmeye başlayınca taraftar sayımız büyüyerek devam etti. Taraftarımız her zaman bizim itici gücümüz, futbolcuların sahadaki yardımcı arkadaşları. İnşallah bu bütünlük devam eder."

"En önemli avantajımız takım içindeki birlik"

Aykut Kocaman ile önemli başarılar kazandıklarını hatırlatan yeşil-beyazlı futbolcu, "Mustafa Reşit Akçay da çok önemli bir teknik adam. Futbolcular ve teknik ekip için en önemli avantaj, takım içindeki birlik duygusunun devam ediyor olması. Son 3 senede yaptığımız güzel işlere bakacak olursak, burada takımdaşlığın, birlikte oynamanın ön plana çıktığını görüyoruz. Oyuncu grubunun korunması da önemli bir avantaj. Son 3 senede yaptıklarımızın üzerine umarım Mustafa Hocam ile birlikte çıkarız." şeklinde konuştu.

Ömer Ali, "Aykut Kocaman savunma, Mustafa Reşit Akçay hücum futbolu oynatır algısı var. Atiker Konyaspor, bu geçişe kolay adapte olabilecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Oyuncu grubu her şeye adapte olabilecek akıl ve kapasitede. Hızlı hücuma yönelik arkadaşlarımız da aramıza katıldı. Çok zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. Hücumu her zaman yapıyoruz, Mustafa Hocamız da defans yapmayın diye bir şey demiyor. İnşallah yine iyi bir Konyaspor olacaktır."

"Artık sırada lig şampiyonluğu mu var?"

Atiker Konyaspor'un her sene performansını arttırdığını vurgulayan Ömer Ali, şu değerlendirmede bulundu:

"Her sene üstüne koyan bir performansımız var. Üst üste ikinci defa Avrupa Ligi gruplarında doğrudan oynayacağız. Geçen seneyi Türkiye Kupası ile taçlandırdık. Artık sırada lig şampiyonluğu mu var diyelim. Tabii ki hayal değil, birlikte oynamayı sürdürebilirsek neden olmasın. Kaliteli bir ekibimiz var."

"Avrupa ve milli takım hedefi olmazsa olmaz"

Her zaman hedefleri olan bir futbolcu olduğunu dile getiren Ömer Ali Şahiner, hedefleriyle ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Avrupa ve milli takım hedefi olmazsa olmaz. 25 yaşındayım, artık tecrübeliyim. Son yıllarda Konyaspor'da yaptıklarımı yapmaya devam edeceğim. Buranın değerini bilerek var gücümle çalışacağım. Gelecek teklif varsa gelecektir. Futbol günlük bir olay. Tabii ki hedeflerimiz var ama biraz daha onları kenarda bekleterek değerlendirmek daha mantıklı, şu an olduğumuz yerin hakkını vermeliyiz.''