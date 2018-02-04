Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı durumuna düştü.04 Şubat 2018 Pazar 21:06
Galatasaray'da Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçının 75. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı durumuna düştü.
Fernando Muslera, Süper Lig'in 21. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Uruguaylı eldiven, maçın hakemi Fırat Aydınus'a yaptığı itirazların ardından sarı kart ile cezalandırıldı.
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