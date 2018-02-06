PFDK'dan Galatasaray'a ceza geldi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile oynadığı mücadelede taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'a 15 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akın Çorap Giresunspor ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı açıklaması nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmediği aktarıldı.