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Galatasaray'a bir şok daha! Yıldız isim...

Sarı kırmızılılar, Sivas deplasmanından eli boş dönerken liderlik fırsatını da kaçırdı... Cimbom zorlu deplasmanda bir de önemli iki eksik verdi.

04 Şubat 2018 Pazar 22:13
Galatasaray'a bir şok daha! Yıldız isim...

Galatasaray’ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera, Sivasspor maçının 75. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Muslera gelecek hafta Antalyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Jason Denayer'in de sakatlanması sarı-kırmızılıları sıkıntıya soktu.

Fatih Terim’in göreve gelmesiyle sezon başında transfer edilen Cedric Carrasso gözden düşmüş ve kupa maçlarında Eray İşçan görev almaya başlamıştı. Sivasspor maçında da yedek kulübesinde Eray yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 22:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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