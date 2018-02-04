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Galatasaray zorlu deplasmanda!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.

04 Şubat 2018 Pazar 09:45
Galatasaray zorlu deplasmanda!

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmeye çalışacak.

Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Galatasaray'da sakat olan Fernando Reges dışında eksik bulunmuyor.

İki oyuncu ceza sınırında

Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Fernando Muslera, maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.

Deplasmanda sıkıntılı

Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasman maçlarında beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon rakip sahalarda çıktığı 9 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, önemli puan kayıpları yaşadı.

Son 5 deplasman maçında, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olan Galatasaray, ardından Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi sonlandırdı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

SİVASSPOR - GALATASARAY

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı  
SAAT: 19:00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN SPORTS 1

SİVASSPOR: Tolgahan, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Mert, Emre, Kone.
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Feghouli, Yasin, Gomis.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:45
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