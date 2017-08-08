Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray yönetiminden o futbolculara: Lütfen artık gidin!

Takımda yabancı sayısı 13’e çıkıp, maaş büçtesinin sınırına gelinince, Galatasaray Yönetimi gözden çıkarılan isimlerle bir kez daha görüşme kararı aldı. Özellikle De Jong, Cavanda ve Donk’a yoğun baskı var.

08 Ağustos 2017 Salı 02:36
Galatasaray yönetiminden o futbolculara: Lütfen artık gidin!

Galatasaray Yönetimi artık gözden çıkarılan oyuncularla yolları tamamen ayırmaya çalışıyor. Kadrodaki yabancı sayısının 13’e çıkmış olması, maaş limitinin de yavaş yavaş zorlanması nedeniyle hem kontenjanda hem de bütçede yer açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, satış listesindeki isimlerle bir kez daha görüşecek.

Cavanda, De Jong ve Donk’a baskı kuran Galatasaray Yönetimi, bu oyuncularla gerekirse uzlaşma yoluna gidip yolları ayırmayı planlıyor. Daha sonra Linnes, Carole, Hakan Balta, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Umut Gündoğan ve Sinan Gümüş’ün de gönderilmesi gündemde. Bu oyuncuların gönderilmesi hakkında Tudor’dan onay alındığı da gelen haberler arasında.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 02:36
  1. Galatasaray
  2. lütfen gidin
  3. yönetim
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray yönetiminden o futbolculara: Lütfen artık gidin!
    1. Galatasaray yönetiminden o..
    2. GDO'cu Prof'ların zor anları! "GDO'nun..
    3. İşgalci İsrail'in askeri helikopteri..
    4. Kuşun annelik duygusu ağır basıyor...
    5. Batman'da PKK'ya ait mühimmatlar ele..
    6. Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün yerini..
    7. Hükümetten camide nikah açıklaması
    8. Süper Lig ekibinden Alex Song bombası
    9. Yönetmen rica etti. Belediye Başkanı..
    10. Lucescu'nun üçüncü yardımcısıda belli..
    11. BES'ten çıkanlara üzücü haber!
    12. Memur zammından kötü haber
    13. Fetö'nün alevi sorumlusu öğretmen..
    14. Organik hoşaf projesi finale kaldı
    15. Bir yarbay ve yardımcısı esir alındı
    16. Terör örgütü PKK'dan havan topu..
    17. Türkiye'nin her yerinden görüldü
    18. Pakistan'da bombalı saldırı: 22 yaralı
    19. Türkiye ve Katar'dan gövde gösterisi!
    20. Yalovalı karateciler Gaziantep’te 2..
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    İslam dünyasını ayağa kaldıracak haber!
    İslam dünyasını ayağa kaldıracak haber!