Galatasaray yönetiminden o futbolculara: Lütfen artık gidin!

Galatasaray Yönetimi artık gözden çıkarılan oyuncularla yolları tamamen ayırmaya çalışıyor. Kadrodaki yabancı sayısının 13’e çıkmış olması, maaş limitinin de yavaş yavaş zorlanması nedeniyle hem kontenjanda hem de bütçede yer açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, satış listesindeki isimlerle bir kez daha görüşecek.



Cavanda, De Jong ve Donk’a baskı kuran Galatasaray Yönetimi, bu oyuncularla gerekirse uzlaşma yoluna gidip yolları ayırmayı planlıyor. Daha sonra Linnes, Carole, Hakan Balta, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Umut Gündoğan ve Sinan Gümüş’ün de gönderilmesi gündemde. Bu oyuncuların gönderilmesi hakkında Tudor’dan onay alındığı da gelen haberler arasında.

Kaynak:Fanatik