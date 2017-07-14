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Galatasaray yönetimi Sneijder için kararını verdi

Galatasaray yönetimi ile Hollandalı yıldız Wesley Sneijder arasındaki görüşmelerin ardından son karar verildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 13:25
Galatasaray yönetimi Sneijder için kararını verdi

Hollandalı süperstar Sneijder'den geçen sene kesilen 2.7 milyon Euro disiplin cezasını tahsil etmeye çalışan sarı-kırmızılı yönetim bu paradan vazgeçti.

İtalya'dan teklif aldığını söyleyen ve "Aradaki ücret farkını karşılayın" diyen Hollandalı oyuncu da yönetimden sadece geçen sezondan kalan 1.5 milyon Euro'luk alacağının ödenmesini istedi.

​Yönetim Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gitmeme şartı koyacağı Sneijder'e bonservisini bedavaya verecek ve karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesi feshedilecek.

'KURCALAMAYIN'

İsveç deplasmanına takımla birlikte gelen Başkan Dursun Özbek maç öncesi Östersund şehrini gezdi. Özbek'e gurbetçiler büyük ilgi gösterdi. Sneijder hakkında yazılı ve görsel basında her gün haber çıkmasına anlam veremeyen Özbek, "Sneijder meselesini kurcalamayın artık! Daha ne yazacaksınız? En kısa sürede bu konuya noktayı koyacağız" dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 13:25
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