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Galatasaray Mert Günok için harekete geçti

Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olması sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bursaspor forması giyen eski Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor.

20 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
Galatasaray Mert Günok için harekete geçti

Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olması sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Bursaspor forması giyen eski Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'u kadrosuna katmak için harekete geçerek görüşmelere başladı.

BeIN Sports'un haberine göre, Sarı-kırmızılılardan bu transfer için 300 bin euroluk bonservis bedeli istendi.

Geçen sezon Süper Lig'de maça çıkamayan Mert Günok Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada görev almıştı.

Fenerbahçe A2 takımında yetişip A takıma yükselen file bekçisi, uzun yıllar Volkan Demirel'in arkasında bekledi. Mert, 2 yıl önce de Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:33
  1. Galatasaray
  2. Mert Günok
  3. Cenk Gönen
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