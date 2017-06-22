Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte anlaştı

Galatasaray, Ajax'ın ardından Hollandalı sağ Tete ile de prensipte anlaştı. 3 milyon euro ödenecek Kenny Tete'nin menajeri Mino Raiola önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimiyle sözleşme ayrıntılarını görüşecek.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Sarı-Kırmızılılar'ın Ajax'a bonservis bedeli olarak 3 milyon Euro isteyeceği, 21 yaşındaki Tete ile de 1.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Kısa süre önce Inter'in de transfer gündemine giren genç futbolcu Tudor'un en çok istediği isimlerin başında geliyor. Tete, Hollanda Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Kaynak: Sporvadisi.com