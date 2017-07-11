Galatasaray Yevhen Konoplyanka için son teklifini yaptı
Galatasaray 27 yaşındaki Schalke'nin orta saha oyuncusu Konoplyanka için Alman ekibine resmi teklifini yaptı.11 Temmuz 2017 Salı 10:24
Sarı-kırmızılılar, Alman ekibine Ukraynalı orta saha için resmi teklifini yaptı.
Galatasaray'ın Schalke 04'e Konoplyanka için 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla beraber 1 senelik kiralama önerdiği iddia edildi.
BeinSports'un haberine göre, Schalke'nin satın alma opsiyonu için 9 milyon Euro'da ısrarcı olduğu bildirildi. Alman ekibinin Nantes'tan Amine Harit'i transfer etmesi, Konoplyanka'nın kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.
- Ukraynalı futbolcu, geçen haftalarda Galatasaray'ı Twitter hesabından takip etmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların mesajlarını beğenmiş; daha sonra takibi bırakmıştı.