Galatasaray Yevhen Konoplyanka için son teklifini yaptı

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibine Ukraynalı orta saha için resmi teklifini yaptı.

Galatasaray'ın Schalke 04'e Konoplyanka için 7 milyon Euro satın alma opsiyonuyla beraber 1 senelik kiralama önerdiği iddia edildi.

BeinSports'un haberine göre, Schalke'nin satın alma opsiyonu için 9 milyon Euro'da ısrarcı olduğu bildirildi. Alman ekibinin Nantes'tan Amine Harit'i transfer etmesi, Konoplyanka'nın kesin olarak ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.