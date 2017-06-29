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Galatasaray Gomis transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Gomis'i 2,5 milyon euro'ya transfer ettiğini resmen açıkladı..

29 Haziran 2017 Perşembe 16:15
Galatasaray Gomis transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Gomis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Bafetibi Gomis ve kulübü Swansea City AFC (Swansea) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. 
Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır. 

2017-2018 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti
2018-2019 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti 
2019-2020 sezonu için net 3.350.000 EUR sabit transfer ücreti 

Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya ayrıca imza parası olarak net 2.500.000 EUR ve şampiyonluk halinde prim olarak net 200.000 USD ödenecektir. Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

GOMIS'TEN İLK SÖZLER

"Galatasaray'a gelmekten çok mutluyum. Sıcak karşılama töreni beni çok etkiledi. 2-3 aydır görüşüyorduk. Bu sürede Galatasaray'ın maçlarını izledim ve bu renklere ait olmaya karar verdim. Bu büyük statta Galatasaray için savaşacağım günleri bekliyorum. Buradaki her şey beni çok heyecanlandırdı. Türkiye benim için önemli bir lig. Galatasaray da dünyanın önemli takımlarından. Çocukken Hagi'li Jardel'li takımla keyifle izledim. Valbuena beni arayıp tebrik etti. Kendisi benim iyi bir arkadaşım. Sahada ise artık en büyük rakibim."

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 16:15
  1. Galatasaray
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