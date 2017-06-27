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Galatasaray, yeni transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Younes Belhanda'nın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Galatasaray ve Belhanda'nın kulübü Belhanda 8+1 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.

27 Haziran 2017 Salı 16:58
Galatasaray, yeni transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray Faslı oyuncu Belhanda ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Galatasaray, uzunca bir süredir Dinamo Kiev ile yürüttüğü pazarlıklarda anlaşmaya varmış, taraflar 8+1 milyon Euro bonservis bedelinde uzlaşmıştı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:58
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