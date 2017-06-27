Galatasaray, yeni transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray Faslı oyuncu Belhanda ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Sarı-Kırmızılı kulüpten KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Younes Belhanda'nın Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Dynamo Kyiv ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Galatasaray, uzunca bir süredir Dinamo Kiev ile yürüttüğü pazarlıklarda anlaşmaya varmış, taraflar 8+1 milyon Euro bonservis bedelinde uzlaşmıştı.