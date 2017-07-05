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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2017-2018 sezonu yurt dışı hazırlık kampı kapsamında Slovakya’nın Samorin kentinde bugün çift antrenman gerçekleştirdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:01
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İnterval koşunun ardından 10’a 10 üç jokerli topa sahip olma çalışması yapılırken daha sonra interval koşu tekrarlandı. Antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, interval koşuyla akşam idmanını tamamladı.

Galatasaray, Slovakya’nın Samorin kentindeki çalışmalarına yarın akşam saat 18.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:01
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