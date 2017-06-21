Galatasaray yeni Melo'sunu buldu
Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Galatasaray'ın, Marsilya'dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Vainqueur ile ilgilendiğini yazdı. Vainqueur'un, Felipe Melo'ya olan oyun benzerliği de dikkat çekiyor.21 Haziran 2017 Çarşamba 10:43
Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Bafetimbi Gomis gibi Vainqueur'un da Marsilya'dan kesin olarak ayrıldığını ve iki futbolcunun birlikte Galatasaray'a gidebileceğini yazdı.
YENİ MELO BULUNDU
Haberde, Marsilya'da kiralık oynayan, bonservisi ise Roma'da olan 28 yaşındaki Vainqueur'un İtalyan kulübüne geri dönmeyeceği belirtildi. Savaşçı bir kişiliğe sahip olan Fransız ön libero, güçlü fiziği ve ikili mücadelelerdeki sertliği ile biliniyor. Melo'ya ola benzerliğiyle dikkat çeken Vainqueur, Galatasaraylı taraftarlarla iyi anlaşacak.