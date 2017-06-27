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Galatasaray yeni ismi bildirdi

Galatasaray, Bafetimbi Gomis için Swansea ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

27 Haziran 2017 Salı 21:09
Galatasaray yeni ismi bildirdi

Galatasaray, Gomis için Swansea ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 21:09
  1. gomis
  2. Galatasaray
  3. gs
  4. G.Saray
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