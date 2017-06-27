Galatasaray yeni ismi bildirdi

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Galatasaray, Bafetimbi Gomis için Swansea ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
27 Haziran 2017 Salı 21:09
Galatasaray, Gomis için Swansea ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 21:09
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Galatasaray
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