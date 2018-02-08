Galatasaray, yarı final arıyor
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.08 Şubat 2018 Perşembe 18:22
GALATASARAY - ATİKER KONYASPOR
STAT: Türk Telekom
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20.30
GALATASARAY: Carrasso, Linnes, Koray, Hakan, Nagatomo, Selçuk, Donk, Sinan, Belhanda, Yasin, Eren.
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Ali Çamdalı, Moke, Ömer Ali, Mehdi, Milosevic, Jahovic.
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
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