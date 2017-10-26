Galatasaray ve Fenerbahçe genç yıldızın peşinde

Kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşayan Eskişehirspor, Türk futboluna bir yıldız daha sunmaya hazırlanıyor. Kulübün içinde bulunduğu finansal sıkıntı ve transfer yasağı yüzünden TFF 1. Lig'de zor bir süreçten geçen Eskişehirspor'da, 21 yaşındaki Dorukhan Toköz bir yıldız gibi ışıldıyor.



Mustafa Denizli'nin geçen yıl Eskişehirspor'da göreve başlamasıyla birlikte sahaya sürdüğü Dorukhan, o günden sonra aralıksız olarak Kırmızı Siyahlı formayı kimseye kaptırmazken, U21 Milli Takımı'nın da değişmezleri arasına girdi. Orta alanda oyunu çift yönlü oynamasıyla dikkati çeken, üstün tekniğine karşılık bir o kadar da agresif oyun anlayışı ile dikkati çeken Dorukhan, Eskişehirspor'un bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendiği mücadelede bir gol ve bir asisti ile Kırmızı-Siyahlı yöneticileri fazlasıyla sevindirdi.



Transfer yasağı süren Eskişehirspor'da Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshetmeye gitmedi ve kulübünün bu zor dönemde de yalnız bırakmamış oldu. Mustafa Denizli'nin futbol sahnesine sunduğu genç oyuncu şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sıkı takibinde. Önümüzdeki yıllarda yabancı kontenjanında indirime gidileceği de düşünülürse, Dorukhan gibi gelecek vaad eden isimler sezon sonunda transferin öne çıkan yıldızları arasında olacak.