Galatasaray ve Feneberhaçe'nin UEFA'daki rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

EŞLEŞMELER

Sturm Graz (Avusturya) ya da Mladost Podgorica (Karadağ) - Fenerbahçe(TUR)

Östersunds (İsveç) ya da Galatasaray (TUR) - İnter Bakü (Azerbaycan) ya da Fola Esch (Lüksemburg)

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.

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