Galatasaray ve Feneberhaçe'nin UEFA'daki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ve ikinci turu geçmesi halinde Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu.14 Temmuz 2017 Cuma 14:33
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds takımını elemesi halinde Galatasaray ve turnuvaya 3. ön eleme turundan katılacak Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.
EŞLEŞMELER
Sturm Graz (Avusturya) ya da Mladost Podgorica (Karadağ) - Fenerbahçe(TUR)
Östersunds (İsveç) ya da Galatasaray (TUR) - İnter Bakü (Azerbaycan) ya da Fola Esch (Lüksemburg)
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos'ta oynanacak.
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