Galatasaray, Türk Telekom Arena'dan para basacak

Galatasaray yönetimi TT Arena'nın dış cephesinden gelir elde etmek için düğmeye bastı

Galatasaray, Türk Telekom Arena'dan para basacak
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:55
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Türk Telekom Arena'nın üst kullanım hakkını sonunda almayı başaran Galatasaray'da yönetim stadın dış cephesinden gelir elde etmek için düğmeye bastı.
 
Bu alana reklam verecek firmalarla görüşmeler başladı ve sarı-kırmızılı kulübün Arena'nın dışına asılacak reklam panoları sayesinde ciddi bir gelir elde edeceği vurgulandı.

 
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