Galatasaray transferinde mutlu son!

Galatasaray KAP'a şu açıklamayı yaptı. Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha Fernando, bu akşam 21.30'da İstanbul'a geliyor. Feghouli'nin ise geliş tarihi henüz bilinmiyor.