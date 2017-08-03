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Galatasaray transferinde mutlu son!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Manchester City'nin orta sahası Fernando ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:10
Galatasaray transferinde mutlu son!

Galatasaray KAP'a şu açıklamayı yaptı. Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha Fernando, bu akşam 21.30'da İstanbul'a geliyor. Feghouli'nin ise geliş tarihi henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:10
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