Galatasaray transferinde mutlu son!
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Manchester City'nin orta sahası Fernando ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.03 Ağustos 2017 Perşembe 18:10
Galatasaray KAP'a şu açıklamayı yaptı. Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges in Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester City FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Brezilyalı orta saha Fernando, bu akşam 21.30'da İstanbul'a geliyor. Feghouli'nin ise geliş tarihi henüz bilinmiyor.