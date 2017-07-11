Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaray transferi tamamladı

Galatasaray, Sevilla'lı Mariano'yu 4.6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:47
Galatasaray transferi tamamladı

Galatasaray, Sevilla'lı Mariano'yu 4.6 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre transfer bitti ve açıklama yakında yapılacak. NTV Spor da haberi doğruladı.

Sevilla ile 2 sezonda 76 maça çıkan Brezilyalı sağ bek takımı ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde toplam 340 maça çıkan sambacı 10 gol atma başarısı gösterdi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:47
  1. Sevilla'lı Mariano
  2. galatasaray
  3. gs
  4. g.saray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' ve 'Erdoğan' talimatı!
    1. Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' ve..
    2. NATO gemileri denize indi... Hedef'te..
    3. Yakalanan 2 DAEŞ'li için Türkiye'ye..
    4. Leşker-i Tayyibe, saldırı iddialarını..
    5. En çok Müslüman kadınlara saldırıyorlar
    6. Teröristbaşı Gülen’in avukatı böyle..
    7. Kerkük'teki Araplardan çağrı geldi: O..
    8. Katar'dan Filistin açıklaması
    9. Çipras Türkiye'nin hakkı olan gaz..
    10. İslam işbirliği polis merkezi..
    11. Şırnak'ta şehitler için anlamlı etkinlik
    12. 15 Temmuz'dan sonra gelen rütbe: Tuğbay
    13. Özel harekatçılar darbecileri böyle..
    14. PYD'den Türkiye'deki Kürtlere küstah..
    15. Timsah Djiku’dan vazgeçti
    16. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    17. Prof.Dr. Mustafa Karataş “Her çocuğun..
    18. Aydınspor 1923 kongresi çıkan olaylar..
    19. Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
    20. Kaymakam Dundar’dan şehit ailesine..
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!