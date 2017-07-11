Galatasaray transferi tamamladı

Galatasaray, Sevilla'lı Mariano'yu 4.6 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

İtalyan Gazeteci Di Marzio'nun iddiasına göre transfer bitti ve açıklama yakında yapılacak. NTV Spor da haberi doğruladı.

Sevilla ile 2 sezonda 76 maça çıkan Brezilyalı sağ bek takımı ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kariyerinde toplam 340 maça çıkan sambacı 10 gol atma başarısı gösterdi.