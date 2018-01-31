Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Yuto Nagatomo'nun kiralık transferi konusunda, futbolcu ve Inter resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Yuto Nagatomo'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü F.C. Internazionale Milano S.p.A ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İSTANBUL'A GELDİ



Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Japon sol bek Yuto Nagatomo'yu İstanbul'a geldi. Bir grup Japon gazeteci de Nagatomo'yu havalimanında karşıladı. Devre arası transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılı kulüp İtalya'nın İnter ekibinden Nagatomo ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalayacak.



Yuto Nagatomo sosyal medya hesabından İtalyan ekibine veda etti. Japon oyuncu, "7 yıllık Inter dönemim bugün sona erdi. Kalbim şükran dolu. Herkese teşekkür ederim." dedi.