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Galatasaray Dajuan Summers transferini resmen açıkladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Dajuan Summers ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:34
Galatasaray Dajuan Summers transferini resmen açıkladı!

Galatasaray'ın resmi internset sitesinden yapılan açıklamada, erkek basketbol takımına ABD'li uzun forvet Dajuan Summers'ın transfer edildiği duyuruldu.

İşte kulüpten yapılan resmi açıklama:

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı uzun forvet DaJuan Summers ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

1988 yılında Baltimore’da dünyaya gelen DaJuan Summers, 2006 yazında Alonzo Mourning, Patrick Ewing, Dikembe Mutombo gibi uzun oyuncuların tercih ettiği aynı zamanda 2000’li yılların en göz alıcı oyuncularından Allen Iverson’ın da okuduğu Georgetown Üniversitesi ile NCAA kariyerine adım attı. 

Kolejdeki ilk yılında konferansın en iyi çaylaklarından biri olan Summers, geçirdiği üç sezonun ardından NBA Draftı’na adını yazdırdı. 2009’da 2. Tur 35. Sıradan Detroit Pistons tarafından seçildikten sonra burada iki sezonda 66 karşılaşmada forma giymişti. 2011 Lokavtı ile ilk Avrupa deneyimini kıtanın köklü takımlarından Montepaschi Siena ile yaşayan Amerikalı forvet, lokavtın ardından New Orleans Pelicans ve Los Angeles Clippers’ta forma giydi. 

Budivelnik Kiev ve Gran Canaria ile geçen iki başarılı sezonun ardından 2015 yazında New York Knicks ile kontrat imzaladı. New York’un D-League ekibi Westchester Knicks formasıyla başladığı sezonda sol aşil tendonundan sakatlanan başarılı oyuncu sezonun kalanında parkelerden uzak kaldı. 

Türkiye Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka’da 16, 9 sayı, 6,7 ribaund ortalamalarıyla her iki istatistik kategorisinde de ilk 10 içinde yer aldı ve BSL All – Star organizasyonunda yer aldı.

Skor gücü ile ön plana çıkan DaJuan Summers’a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, Yenilmez Armada kariyerinde başarılar diliyoruz.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:34
  1. Basketbol
  2. Dajuan Summers
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