Galatasaray Ndiaye transferini borsaya bildirdi
Galatasaray, Osmanlısporlu oyuncu Ndiaye'nin transferini KAP'a bildirdi.01 Ağustos 2017 Salı 08:45
Galatasaray Osmanlıspor’un Senegalli yıldızı Ndiaye ile ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve Osmanlıspor Futbol Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."