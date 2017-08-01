Galatasaray transfere tam 160 Milyon TL harcadı

Galatasaray'ın kasasından 38.7 milyon euro (yaklaşık 155 milyon TL) çıkaracak. Bu rakam sarı kırmızılıların tarihinde en çok bonservis ücret ödediği yıl olarak tarihe geçecek.

Şimdiye kadar 4 transferi resmi olarak kadrosuna katan sarı kırmızılıların 3 futbolcuyu da transfer etmesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılıların yeni transferler için ödediği ve ödeyeceği bonservis bedelleri şöyle:

Younes Belhanda 8 Milyon Euro

Maicon Pereira Roque 7 Milyon Euro

Bafetimbi Gomis 2.5 Milyon Euro

Mariano Ferreira Filho 4 Milyon Euro

Sofiane Feghouli 4.5 Milyon Euro

Fernando Francisco Reges 5.2 Milyon Euro

Badou Ndiaye 7.5 Milyon Euro

Kaynak:Takvim