Galatasaray transfere tam 160 Milyon TL harcadı
Galatasaray'da takım kadrosunu yeniden şekillendirirken Başkan Dursun Özbek de elini taşın altına tamamıyla koymuş durumda...01 Ağustos 2017 Salı 10:42
Galatasaray'ın kasasından 38.7 milyon euro (yaklaşık 155 milyon TL) çıkaracak. Bu rakam sarı kırmızılıların tarihinde en çok bonservis ücret ödediği yıl olarak tarihe geçecek.
Şimdiye kadar 4 transferi resmi olarak kadrosuna katan sarı kırmızılıların 3 futbolcuyu da transfer etmesi bekleniyor.
Sarı-Kırmızılıların yeni transferler için ödediği ve ödeyeceği bonservis bedelleri şöyle:
Younes Belhanda 8 Milyon Euro
Maicon Pereira Roque 7 Milyon Euro
Bafetimbi Gomis 2.5 Milyon Euro
Mariano Ferreira Filho 4 Milyon Euro
Sofiane Feghouli 4.5 Milyon Euro
Fernando Francisco Reges 5.2 Milyon Euro
Badou Ndiaye 7.5 Milyon Euro
Kaynak:Takvim