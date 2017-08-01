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Galatasaray transfere tam 160 Milyon TL harcadı

Galatasaray'da takım kadrosunu yeniden şekillendirirken Başkan Dursun Özbek de elini taşın altına tamamıyla koymuş durumda...

01 Ağustos 2017 Salı 10:42
Galatasaray transfere tam 160 Milyon TL harcadı

Galatasaray'ın kasasından 38.7 milyon euro (yaklaşık 155 milyon TL) çıkaracak. Bu rakam sarı kırmızılıların tarihinde en çok bonservis ücret ödediği yıl olarak tarihe geçecek.

Şimdiye kadar 4 transferi resmi olarak kadrosuna katan sarı kırmızılıların 3 futbolcuyu da transfer etmesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılıların yeni transferler için ödediği ve ödeyeceği bonservis bedelleri şöyle:

Younes Belhanda 8 Milyon Euro

Maicon Pereira Roque 7 Milyon Euro 

Bafetimbi Gomis 2.5 Milyon Euro 

Mariano Ferreira Filho 4 Milyon Euro 

Sofiane Feghouli 4.5 Milyon Euro 

Fernando Francisco Reges 5.2 Milyon Euro

Badou Ndiaye 7.5 Milyon Euro

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:42
  1. Galatasaray
  2. transfere tam 160 milyon tl
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