Galatasaray Ndiaye'nin transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı
Galatasaray, Ndiaye transferi için Ankara ekibi Osmanlıspor ile 7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:35
Galatasaray, Ndiaye transferi için Ankara ekibi Osmanlıspor ile 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
Yıllık ücret 2.2 milyon euro olacak
Milliyet'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlarken, 26 yaşındaki Senegalli orta saha Galatasaray'dan senelik 2.2 milyon euro alacak.
Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor...