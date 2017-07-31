Galatasaray Ndiaye'nin transferi için Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı

Galatasaray, Ndiaye transferi için Ankara ekibi Osmanlıspor ile 7 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Yıllık ücret 2.2 milyon euro olacak

Milliyet'in haberine göre Sarı Kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 4 yıllık anlaşma sağlarken, 26 yaşındaki Senegalli orta saha Galatasaray'dan senelik 2.2 milyon euro alacak.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor...