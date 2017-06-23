Galatasaray transfer bombasını patlattı

NTV Spor'un son dakika haberine göre; Galatasaray, Faslı ofansif orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Dinamo Kiev kulübüne bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro, oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Daha önce anlaşılmış olmasına rağmen Belhanda'nın sözleşmesine bazı maddeler ekletmek istemesi transferi geciktirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu maddeleri kabul etti ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.

27 yaşındaki oyuncunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

2016-2017 sezonunda Nice formasıyla sahaya çıktığı 31 maçta takımına 3 gol ve 7 asistle katkı veren Faslı yıldız, kariyer zirvesini 2012 yılında Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Montpellier ile yapmıştı.

YOUNES BELHANDA KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Şubat 1990 (27 yaşında)

Doğduğu il: Avignon / Fransa

Boyu: 1,75 m

Mevki: Ofansif orta saha

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 9 milyon Euro

Son sezon istatistikleri: 36 maç 3 gol 7 asist