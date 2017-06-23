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Galatasaray transfer bombasını patlattı

Galatasaray, Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

23 Haziran 2017 Cuma 17:49
Galatasaray transfer bombasını patlattı

NTV Spor'un son dakika haberine göre;  Galatasaray, Faslı ofansif orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Dinamo Kiev kulübüne bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro, oyuncuya ise yıllık 3 milyon Euro garanti ücret ödenecek.

Daha önce anlaşılmış olmasına rağmen Belhanda'nın sözleşmesine bazı maddeler ekletmek istemesi transferi geciktirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim bu maddeleri kabul etti ve 4 yıllık sözleşme imzalandı.

27 yaşındaki oyuncunun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

2016-2017 sezonunda Nice formasıyla sahaya çıktığı 31 maçta takımına 3 gol ve 7 asistle katkı veren Faslı yıldız, kariyer zirvesini 2012 yılında Ligue 1 şampiyonluğu yaşadığı Montpellier ile yapmıştı.

YOUNES BELHANDA KİMDİR?
Doğum tarihi: 25 Şubat 1990 (27 yaşında)
Doğduğu il: Avignon / Fransa
Boyu: 1,75 m
Mevki: Ofansif orta saha
Ayak: Sağ ayak
Güncel piyasa değeri: 9 milyon Euro
Son sezon istatistikleri: 36 maç 3 gol 7 asist

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 17:49
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