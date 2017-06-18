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Galatasaray Gael Clichy ile anlaştı

Galatasaray bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Gael Clichy ile anlaşmaya vardı.

18 Haziran 2017 Pazar 14:56
Galatasaray Gael Clichy ile anlaştı

Galatasaray transferde gaza bastı. Sao Paulo'da forma giyen Maicon, Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda'yı bitiren sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in de gündeminde yer alan sol bek Gael Clichy ile de her konuda anlaştı.

Fransız oyuncu ile yaklaşık 1 aydır görüşmeleri yürüten futbol direktörü Cenk Ergün'ün el sıkıştığı bildirildi. 31 yaşındaki oyuncunun uçak biletinin bile hazırlandığı ve önümüzdeki hafta içinde transferinin açıklanacağı ifade ediliyor.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Clichy için bonservis bedeli ödenmeyecek.

KAMPA YETİŞTİRİLECEK

Oyuncuya ise bir miktar imza parası ile birlikte 2-3 milyon euro yıllık ücret verileceği öğrenildi. Yapılacak sözleşmenin süresinin 2-3 yıllık olması bekleniyor.

Clichy'nin 28 Haziran'daki Slovakya kampında takımla çalışmalara başlaması hedefleniyor. Arsene Wenger, Arsenal forması giydiği dönemde öğrencisi olan Gael Clichy'nin Premier Lig'deki en iyi sol bek olduğunu söylemişti.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:56
  1. Galatasaray
  2. Gael Clichy
  3. Cenk Ergün
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