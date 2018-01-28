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Galatasaray, Terim'le kendine geldi

Galatasaray Futbol Takımı, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirilmesinin ardından toparlanmayı başardı.

28 Ocak 2018 Pazar 16:53
Galatasaray, Terim'le kendine geldi

Sarı-kırmızılı ekip, Igor Tudor'un ardından teknik direktörlük koltuğuna oturarak 4. kez bu görevi üstlenen Fatih Terim yönetiminde çıktığı 5 resmi maçı da kazandı.

Terim idaresinde Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 müsabaka oynayan Galatasaray, bu karşılaşmaların tamamında rakiplerine üstünlük sağladı.

Göztepe galibiyeti ivme kazandırdı
Süper Lig'de 8. haftadan sonra düşüşe geçen ve üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da Fatih Terim idaresinde çıkılan ilk maç olan Göztepe müsabakasındaki futbol ile alınan sonuç, takıma ivme kazandırdı.

Teknik direktör Igor Tudor'un görevden alınmasına yol açan süreçteki son 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu kötü durumdan çıkmanın sinyallerini Göztepe önünde verdi.

Bu süreçte şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerine de kaybederek taraftarının ümitlerini azaltan Galatasaray, Terim'le ligdeki son 3 lig maçında Göztepe, Kayserispor ve Osmanlıspor'u yenerek moral verdi.

Deplasmanda yenilgi serisi sonlandı
Fatih Terim, Galatasaray'ın deplasman maçlarındaki yenilgi serisini de sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin başında Kayserispor maçında ligdeki ilk deplasmanına giden tecrübeli teknik adam, burada elde edilen 3-1'lik galibiyetle kötü serinin bitmesini sağladı.

Son 4 deplasmanında Trabzonspor (1-2), Medipol Başakşehir (1-5), Beşiktaş (0-3) ve Evkur Yeni Malatyaspor'a (1-2) kaybeden Galatasaray, Kayserispor önünde şanssızlığını Terim'le kırmış oldu.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:53
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