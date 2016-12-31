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Galatasaray taraftarları: Sabrımız taşıyor!

Galatasaray taraftarları, Abdi İpekçi'de Brose Bamberg maçında 4. çeyrek oynanırken Galatasaray Odeabank'ı protesto etti.

Galatasaray taraftarları: Sabrımız taşıyor!
Eklenme: 31 Aralık 2016, 10:20
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Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan müsabakakada sarı-kırmızılılar 75-90 mağlup oldu. Maç sırasında Galatasaray'lı taraftarlar "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" şeklinde tempo tuttu.

Galatasaray Odeabank koçu Ergin Ataman maç sonu yaptığı açıklamada

"Taraftar haklı. Nasıl ki kazanan, mücadele eden bir takım izlediklerinde sonuna kadar destek veriyorlarsa, bugünkü gibi kötü oynayan bir takıma tepki göstermeleri de normal. Tepkileri gayet haklıdır. Ben de gerekli tedbirleri en ağır şekilde alacağım. Taraftarın tepkisi sloganla olur ama ben de gerekenleri yapacağım. Sezonun en kötü oyununu oynadık. Hiçbir şey yapamadık. Şutları sokamadık, organize olamadık. Bizim adımıza kötü bir akşamdı. Beklemediğimiz bir şekilde kaybettik"

 
EtiketlerAbdi İpekçi Spor SalonuGalatasarayGalatasaray OdeabankErgin Ataman
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