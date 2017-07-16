Galatasaray taraftarının Yasin Öztekin isyanı

Galatasaray'da Östersunds yenilgisi sonrası bir çok futbolcu taraftarlardan tepki görmüştü. Bunlardan bir tanesi de Yasin Öztekin'di.

Milli futbolcu o mücadele de bir çok pozisyonda taraftara saç baş yoldurturken sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf bardağı taşıran son damla oldu.

Yenilgi sonrasında verilen izni Çeşme'de değerlendiren futbolcu, tarafarların tepkisiyle karşılaştı. Bir de sakat olduğu ortaya çıkan Yasin Öztekin için "Sözleşmesi yenilenmesin, yollar ayrılsın" mesajları atıldı.