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Galatasaray taraftarının Yasin Öztekin isyanı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde İsveç'in Östersunds takımına 2-0 mağlup olması sonrasında taraftarlar bir çok futbolcuya tepki gösterirken Yasin Öztekin'in yenilgi sonrası Çeşme'ye tatile gitmesi bardağı taşırdı.

16 Temmuz 2017 Pazar 14:15
Galatasaray taraftarının Yasin Öztekin isyanı

Galatasaray'da Östersunds yenilgisi sonrası bir çok futbolcu taraftarlardan tepki görmüştü. Bunlardan bir tanesi de Yasin Öztekin'di.

Milli futbolcu o mücadele de bir çok pozisyonda taraftara saç baş yoldurturken sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğraf bardağı taşıran son damla oldu.

Yenilgi sonrasında verilen izni Çeşme'de değerlendiren futbolcu, tarafarların tepkisiyle karşılaştı. Bir de sakat olduğu ortaya çıkan Yasin Öztekin için "Sözleşmesi yenilenmesin, yollar ayrılsın" mesajları atıldı.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 14:15
  1. Galatasaray
  2. Avrupa
  3. İsveç
  4. Çeşme
  5. Galata
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