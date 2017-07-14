Galatasaray taraftarının Tudor isyanı!

Galatasaray taraftarı 2-0'lık Östersunds yenilgisi sonrası adeta ateş püskürdü. Taraftarın açtığı #tudoristifa hashtagi kısa sürede TT oldu. Tarfatar ayrıca Dursun Özbek'e de tepki gösterdi.



Büyük umutlarla sezona başlayan Galatasaray'da hüsaran yaşanıyor. 2-1'lik Östersunds yenilgisinin ardından taraftarda genç hoca Tudor'a tepkisini belli etti. Uzun süredir Galatasaray yönetimi - Sneijder olayında Sneijder'in tarafında yer alan taraftar yenilgi sonrası tepkisini Sneijder üzerinden gösterdi.



Galatasaray taraftarı Sneijder'i kadroda düşünmeyen Igor Tudor'u eleştirdiği #tudoristifa hashtagi kısa sürede Twitter'da TT oldu.