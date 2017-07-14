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Galatasaray taraftarının Tudor isyanı!

Galatasraay taraftarı 2-0'lık Östersunds yenilgisi sonrası adeta ateş püskürdü. Taraftarın açtığı #tudoristifa hashtagi kısa sürede TT oldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 01:22
Galatasaray taraftarının Tudor isyanı!

Galatasaray taraftarı 2-0'lık Östersunds yenilgisi sonrası adeta ateş püskürdü. Taraftarın açtığı #tudoristifa  hashtagi kısa sürede TT oldu. Tarfatar ayrıca Dursun Özbek'e de tepki gösterdi.

Büyük umutlarla sezona başlayan Galatasaray'da hüsaran yaşanıyor. 2-1'lik Östersunds yenilgisinin ardından taraftarda genç hoca Tudor'a tepkisini belli etti. Uzun süredir Galatasaray yönetimi - Sneijder olayında Sneijder'in tarafında yer alan taraftar yenilgi sonrası tepkisini Sneijder üzerinden gösterdi.

Galatasaray taraftarı Sneijder'i kadroda düşünmeyen Igor Tudor'u eleştirdiği #tudoristifa hashtagi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 01:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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