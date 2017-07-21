Galatasaray taraftarını kızdıran fotoğraf
Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadyumu'nda Östersunds'la 1-1 berabere kalarak, Avrupa'dan elendiği maçta yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın gülümseyen görüntüsü sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini çekti.21 Temmuz 2017 Cuma 10:22
Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Ayhan Akman'ın kameraya yansıyan gülümseyen görüntüsü taraftarların büyük tepkisini çekti.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Östersunds ile 1-1 berabere kalıp elenen Galatasaray'da ilginç bir an dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da Igor Tudor'un yardımcılarından Ayhan Akman'ın, Garry Rodrigues'in şutu sonrası verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.