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Galatasaray taraftarını kızdıran fotoğraf

Galatasaray'ın, Türk Telekom Stadyumu'nda Östersunds'la 1-1 berabere kalarak, Avrupa'dan elendiği maçta yardımcı antrenör Ayhan Akman'ın gülümseyen görüntüsü sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini çekti.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:22
Galatasaray taraftarını kızdıran fotoğraf

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Ayhan Akman'ın kameraya yansıyan gülümseyen görüntüsü taraftarların büyük tepkisini çekti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Östersunds ile 1-1 berabere kalıp elenen Galatasaray'da ilginç bir an dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da Igor Tudor'un yardımcılarından Ayhan Akman'ın, Garry Rodrigues'in şutu sonrası verdiği tepki sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:22
  1. Galatasaray
  2. Türk Telekom Stadyumu
  3. Östersunds
  4. avrupa
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