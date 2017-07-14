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Galatasaray taraftarından protesto

Galatasaray taraftarları Wesley Sneijder'la yolların ayrılmasını protesto ediyor.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:52
Galatasaray taraftarından protesto

Galatasaray Yönetimi'nin Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder ile yolların ayrıldığını açıklamasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Sneijder'in kadroya alınmamasına, 10 numaralı formanın yıldız oyuncudan alınmasına tepki gösteren taraftarlar, yıldız isimle yolların ayrılmasının ardından yönetime tepkilerini Florya'da sürdürdü.

Sneijder kararının açıklanmasının ardından akşam saatlerinde Galatasaraylı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, yönetim aleyhinde, Sneijder lehinde tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray taraftarı, ''Sneijder'i satanı biz de satarız'', ''Yönetim istifa'' tezahüratlarında bulunurken, Abdüraahim Albayrak lehine de tezahüratlar yapıldı.

Güvenlik güçleri de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:52
  1. Wesley Sneijder
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