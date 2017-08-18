Galatasaray taraftarı hücum etti!

Kayserispor karşılaşmasında herkesin takdirini kazanan futbol, sarı kırmızılılarda kombineye olan ilgi ve talebi artırdı. Geçen sezon başında 17 bin adet kombine satan Galatasaray, bu sezon başındaysa 25 bin rakamına ulaşmıştı. Kayseri maçı sonrasıyla tam anlamıyla patlama yaşandı.

Yaptığı transfer harcamaları nedeniyle Divan Kurulu üyeleri tarafından tenkit edilen Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, taraftarın verdiği destek ile rahatladı. Sarı kırmızılı ekibin taraftarı Kayseri maçındaki futbolu da, transferleri de beğendi ve kombinelere hücum etti, satışlar geçen yılı ikiye katladı.

Geçen sezon başı 25 bin kombine satan Cim Bom, şimdiden 31 bini geçti. Olağanüstü Divan Kurulu’nda G.Saray’ın transferleri eleştirilirken sarı kırmızılı tribünlerden yönetime deyim yerinde ise tam destek geldi. Kulüp, kombine satış rakamını, ilk hafta maçının ardından geçen yıla göre tam ikiye katladı.

35 BİN KOMBİNE KESİN



Sarı kırmızılı kulüpte dün itibarı ile satılan kombine, loca ve VIP koltuklarda birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda rezerve edilen koltuk sayısı tam 31 bin 500’e yükseldi. Galatasaray Kulübü’nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Sivasspor maçı öncesinde bu rakamın 35 bine ulaşmasına ise artık kesin gözle bakılıyor.

Kayseri maçındaki futbolun yanı sıra 7 yeni transfer de kombine satışlarına etki etti. Feghouli, Fernando, Ndiaye, Mariano, Maicon, Gomis ve Belhanda gibi yıldız transfer de taraftarı tribünlere çekti.

HEDEF 110 MİLYON TL GELİR



Bu satış rakamları Galatasaray’ın elde ettiği tribün gelirlerine de direkt yansıdı. Kulüp, 2016-2017 sezonunun tamamında yani kombine gelirinin yanı sıra Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan tüm maçlardan elde edilen bilet gelirleri ile yaklaşık 67 milyon TL kasasına koymuştu. G.Saray şimdiden ligin 1.haftasında 2016-17 sezonunu solladı. Nitekim ilk hafta sonunda yaklaşık 70 milyon TL tribün geliri elde edildi. Kombine ve loca satışları devam eden Galatasaray’ın bu sezon planladığı tribün geliri ise 110 milyon TL...